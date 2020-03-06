Вертолет с иностранными дипломатами упал в Мьянме

06.03.2020, 16:00, Новости дня

В северной Мьянме потерпел крушение военный вертолет с иностранными дипломатами, сообщают СМИ.

На борту было не менее 15 пассажиров и членов экипажа, вертолет упал через несколько минут после взлета в районе поселка Каунгкха в северной части страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Irrawaddi.

Несколько членов экипажа получили травмы, но пассажиры, включая военных атташе иностранных посольств, не пострадали, отмечается в сообщении.

Военные привезли иностранных дипломатов для демонстрации изъятых в ходе антинаркотической операции наркотиков, сырья и оборудования для производства таких веществ на сумму в 66 млн долларов.

Делегация прибыла в поселок на четырех вертолетах вооруженных сил Мьянмы.

В начале февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира. При крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.