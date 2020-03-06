В РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

06.03.2020, 16:00, Новости дня

В РФ за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Нижнем Новгороде зафиксирован один случай, в Москве – пять, отметили в оперштабе, передает РИА «Новости».

Все новые случаи коронавируса в РФ оказались «завезены» из Италии, уточнили в штабе.

Всех, с кем контактировали заболевшие коронавирусом в России, определили, все они находятся под медицинским наблюдением.

«Все контактные находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование», – подчеркнули в штабе.

Состояние пациентов, у которых выявили коронавирус в пятницу, удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

«Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное», – уточнили в штабе.

Напомним, у москвича, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, после чего стало известно о помещении в карантин 83 человек, которые с ним контактировали, и о других мерах по предотвращению распространения заболевания.

Также в Санкт-Петербурге госпитализировали гражданина Италии, у которого подтвердили коронавирус.