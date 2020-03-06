Эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян выписали из больницы

06.03.2020, 16:00, Новости дня

Эвакуированные с лайнера Diamond Princess граждане РФ выписаны из больницы в Казани, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ за последние сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Пять из них зарегистрировали в Москве, один – в Нижнем Новгороде.

У троих граждан России, вывезенных с лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердился коронавирус.

В воскресенье все члены экипажа, остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess на протяжении всех трех недель карантина, благополучно покинули судно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Британки скрывают диету, чтобы избежать гнева бодипозитивщиц — The Times

13.02 / Сотрудника колонии заподозрили во взятке от осужденного на карту жены

01.02 / В Совфеде РФ назвали «здравой» идею о продаже воды в Крым

14.02 / Шотландия на пути к независимости?

20.01 / Тимошенко договорилась с Коломойским, Микитась разозлил Зеленского. Главное из Telegram-каналов

13.01 / Из-за пожаров в Австралии коал могут внести в список исчезающих видов

17.01 / «Открытые медиа»: Семья Мишустина владеет землей на Николиной горе за 1,5 млрд рублей

25.02 / «Сибирь» нанесла поражение «Магнитке»

09.01 / Всемирный банк оценил влияние нацпроектов на экономический рост в России

06.01 / Игрок «Шахтера» и сборной Украины входит в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити» на позицию защитника – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика