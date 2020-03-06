Эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян выписали из больницы

06.03.2020, 16:00, Новости дня

Эвакуированные с лайнера Diamond Princess граждане РФ выписаны из больницы в Казани, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ за последние сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Пять из них зарегистрировали в Москве, один – в Нижнем Новгороде.

У троих граждан России, вывезенных с лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердился коронавирус.

В воскресенье все члены экипажа, остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess на протяжении всех трех недель карантина, благополучно покинули судно.