Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции

06.03.2020, 15:51, Новости дня

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. 

Ранее Мишустин заявил о необходимости «раскрыть потенциал» договора о Союзном государстве. 

В январе была дана оценка усилиям правительства Дмитрия Медведева по интеграции с Белоруссией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Американским военнослужащим запретили использовать TikTok

13.02 / В США назвали самые надежные автомобили 2019 года

11.02 / Сирия заявила о готовности отразить нападение Турции

01.01 / Украинская чиновница избила бригаду скорой помощи

15.01 / «Бесстыдно делают деньги на своей фамилии» — Fox News о лёгком заработке детей вашингтонской элиты

31.01 / Зеленский надеется на скорейшую экстрадицию Левина в Украину

27.02 / Принуждал к интиму и угрожал убийством: в чем обвиняют мэра Георгиевска

27.01 / Вернулся ни с чем. Гуаидо не убедил европейцев ввести санкции против Мадуро

20.02 / Министр здравоохранения Украины попросила СБУ разобраться с фейками о коронавирусе

07.02 / Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика