Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

06.03.2020, 15:51, Новости дня

Общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс., свидетельствуют данные по официальным заявлениям властей более чем 80 стран, где были выявлены случаи заболевания.

Большая часть – около 55 тыс. человек – уже выздоровели и были выписаны из больниц, однако в некоторых случаях фиксируется повторное заражение. Число летальных случаев превышает 3,4 тыс., что означает смерть 3,4% заразившихся, информирует ТАСС.

При этом о точных показателях смертности от вируса говорить преждевременно, так как распространение вируса продолжается, а зараженные проходят лечение в больницах.

Более 80% всех случаев приходится на Китай, где вирус обнаружен у 80,7 тыс. человек. В КНР в общей сложности выздоровели 53,8 тыс. человек (более 60% заразившихся), умерли около 3 тыс. человек (примерно 3,7% заразившихся).

Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая зафиксировано в: Южной Корее (6 тыс. 593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли); Иране (4 тыс. 747 заразившихся, более 500 выздоровели, 124 умерли); Италии (3 тыс. 858 заразившихся, 414 выздоровели, 148 умерли);
Японии (1 тыс. 74 заразившихся, 248 выздоровели, 12 умерли).

Также более 100 случаев зафиксировано еще в восьми странах – Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.

Также сообщалось, что за последние сутки большинство новых жертв коронавируса COVID-2019 и случаев заражения зарегистрировано за пределами Китая.



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