Путин заявил о подготовке указа по облегчению получения соцпособий

06.03.2020, 15:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит указ, который поможет облегчить процедуры получения социальных пособий.

Глава государства уточнил, что общий объем средств из федерального бюджета на поддержку семей с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина.

Из федерального бюджета дополнительные средства будут выделены на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, а также на увеличение на 150 тыс. рублей выплаты при рождении второго и последующих детей.