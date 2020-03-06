Путин заявил о подготовке указа по облегчению получения соцпособий

06.03.2020, 15:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готовит указ, который поможет облегчить процедуры получения социальных пособий.

Глава государства уточнил, что общий объем средств из федерального бюджета на поддержку семей с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей, передает ТАСС. 

Ранее Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина. 

Из федерального бюджета дополнительные средства будут выделены на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, а также на увеличение на 150 тыс. рублей выплаты при рождении второго и последующих детей.



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