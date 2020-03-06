Карантин в Европарламенте не помешал выступлению Греты Тунберг

06.03.2020, 15:44, Новости дня

Европарламент на три недели закрыл свои двери для посетителей в связи с риском распространения коронавируса, но разрешил экоактивистке Грете Тунберг выступить на заседании комитета по охране окружающей среды, пишет L’Express. Многие евродепутаты остались недовольны таким исключением из правил и призвали ставить всех в одинаковые условия.



Reuters

Европейский парламент на три недели закрыл доступ всем сторонним посетителям из-за угрозы распространения вируса, однако шведскую активистку Грету Тунберг это ограничение не коснулось, пишет L’Express.

Как рассказывает французская газета, с 3 марта в здание парламента не могут попасть гости депутатов, лоббисты, организаторы выставок и другие люди, в то время как на следующий день после введения запрета 16-летняя защитница окружающей среды смогла выступить на заседании комитета по охране окружающей среды. На нём она раскритиковать представленный на нём проект «климатического закона», который должен официально поставить перед Европой задачу добиться нулевого выброса углерода к 2050 году.

Если в целом евродепутаты одобрительно отнеслись к сильному выступлению Тунберг, многие из них, несмотря ни на что, продолжали недоумевать, не было ли целесообразнее отменить это приглашение. В письме председателю Европарламента Давиду Сассоли представительница Бельгии Хильде Ваутманс подчёркивает, что «все должны находиться в одинаковых условиях», иначе этот институт «не будут воспринимать всерьёз».

Член Европейской народной партии Натали Колин-Эстерле видит непоследовательность в выполнении запрета, потому что её ассистентке из местного населения не позволили пройти. На это официальный представитель Сассоли возражает, что ограничения были введены для того, чтобы сократить, «насколько это возможно», передвижение людей в здании и поддержать нормальное функционирование законодательного органа ЕС. Для этого, по его словам, «отменяются мероприятия, но не рабочие встречи» — следовательно, не было «никакой причины» для отмены выступления Греты Тунберг, которую пригласили на заседание комитета по охране окружающей среды.

Как отмечает в заключение L’Express, пленарное заседание Европарламента 9 марта должно было, как обычно, пройти в Страсбурге, однако его перенесли в Брюссель по рекомендации медицинской службы.