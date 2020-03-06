Нейрогормон вызвал у женщин более сильную боль, чем у мужчин

06.03.2020, 15:37, Разное

Американские исследователи смогли в процессе новой работы объяснить, отчего женщины более чувствительны к болевым ощущениям. Все дело в нейрогормональном пролактине.
Обнаруженный механизм позволит научным сотрудникам Университета Аризоны объяснить факт большей чувствительности представительниц слабого пола к болевым ощущениям. Нейрогормональный пролактин способен стимулировать лактацию у будущих матерей в последние месяцы перед беременностью, а также после рождения ребенка.

Специалисты из США обнаружили различия в клетках и нервов, которые отправляют сигналы боли в мозг людей. Полученная информация указывает на то, что направленные на пролактиновую систему новые способы лечения приносят гораздо больше пользы девушкам, жалующимся на функциональные болевые синдромы. Из-за пролактина организм испытывает постоянный стресс, ухудшающий общее состояние.

Ограничивающие освобождение этого гормона препараты, такие как каберголин, как правило применяются при лечении иных болезней и не провоцируют привыкание. Ученые заметили, что в сочетании с другими типами лекарств они могут более эффективнее снимать боль.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Названы последствия курения для психического здоровья человека

27.12 / Снежный человек стал виновником ДТП на подмосковной трассе и за его поимку объявлена награда в 300 000 рублей!

21.02 / Умерла мать Любови Полищук

17.01 / Медики назвали полезные свойства черного винограда

25.02 / 4-дюймовый прочный смартфон Unihertz Atom XL появился на Kickstarter

30.01 / Ксению Собчак сняли с рейса Москва — Санкт-Петербург

09.02 / Несовершеннолетняя внучка Ельцина трогательно поздравила Смолова с 30-летием

09.01 / Мнение: Турецкий поток. Понты вместо расчетов

22.02 / Максима Каца и его сторонников исключили из партии «Яблоко»

09.01 / Ученые: Контакт с собакой в детстве снижает риск развития шизофрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика