Нейрогормон вызвал у женщин более сильную боль, чем у мужчин

06.03.2020, 15:37, Разное

Американские исследователи смогли в процессе новой работы объяснить, отчего женщины более чувствительны к болевым ощущениям. Все дело в нейрогормональном пролактине.

Обнаруженный механизм позволит научным сотрудникам Университета Аризоны объяснить факт большей чувствительности представительниц слабого пола к болевым ощущениям. Нейрогормональный пролактин способен стимулировать лактацию у будущих матерей в последние месяцы перед беременностью, а также после рождения ребенка.

Специалисты из США обнаружили различия в клетках и нервов, которые отправляют сигналы боли в мозг людей. Полученная информация указывает на то, что направленные на пролактиновую систему новые способы лечения приносят гораздо больше пользы девушкам, жалующимся на функциональные болевые синдромы. Из-за пролактина организм испытывает постоянный стресс, ухудшающий общее состояние.

Ограничивающие освобождение этого гормона препараты, такие как каберголин, как правило применяются при лечении иных болезней и не провоцируют привыкание. Ученые заметили, что в сочетании с другими типами лекарств они могут более эффективнее снимать боль.