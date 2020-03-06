Ракету «Союз» решили снять со старта в Куру из-за «некритических замечаний»

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-СТ», которая должна вывести на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане спутник ОАЭ Falcon Eye 2, будет снята со старта для замены разгонного блока «Фрегат».

Соответствующее решение было принято в пятницу по итогам переговоров специалистов России, Франции и ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее на «Фрегате» выявили «некритичные замечания». Для старта будет использован «другой разгонный блок, имеющийся в наличии на Куру».

Источник пояснил, что при комплексных предстартовых испытаниях ракеты-носителя 5 марта был обнаружен сбой в плате блока обогрева одного из жидкостных ракетных двигателей малой тяги системы управления «Фрегата».

«По результатам анализа специалисты РФ пришли к выводу, что данное замечание не препятствует проведению запуска и штатному выведению спутника на орбиту в условиях экваториального космодрома. Однако эмиратский заказчик решил перестраховаться», – отметил он.

Ранее сообщалось, что перенос запуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане связан с тем, что в одном из кабелей разгонного блока «Фрегат» возникли проблемы.

До этого сообщалось, что запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесли с 6 на 7 марта.