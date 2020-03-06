Газоснабжение Киева оказалось под угрозой

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Киев рискует остаться без газа из-за отказа компании «Киевгаз» заключить договор на транспортировку голубого топлива с «Оператором ГТС Украины», сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

В заявлении на сайте украинского оператора говорится, что «Киевгаз» – оператор газораспределительной сети в украинской столице – более двух месяцев «саботирует» заключение типового договора на транспортировку газа.

«В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза», что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице», – говорится в сообщении.

«Киевгаз», сказано в заявлении ОГТСУ, утверждает, что проект договора, предложенный на подпись, якобы создает «дискриминационные условия по сравнению с другими участниками рынка».

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой – для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от «Нафтогаза» завершилось 1 января.



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