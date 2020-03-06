Собянин анонсировал обучение женщин-машинистов московского метро

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Женщины смогут работать машинистами столичного метрополитена. Такая возможность появится у них с 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее: современные поезда сводят вредные факторы к минимуму», цитирует РИА «Новости» Собянина.

По его словам, сейчас рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта, а «этих качеств женщинам не занимать».

«В следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро», – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что в ближайшие пять лет столичный метрополитен обучит и примет на работу около 500 женщин-машинистов. Программа обучения такая же, как и у мужчин. Всего подготовка к профессии занимает около 9,5 месяца.

«Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 Марта. Желаю успехов», – сказал Собянин.

В связи с этим разрешением с 1 января 2021 года в силу вступит соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года РЖД планирует начать подготовку женщин по профессии помощник машиниста.