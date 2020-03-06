Медведев предложил Казахстану обсудить экономические меры на фоне коронавируса

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым предложил обсудить экономические последствия распространения коронавируса.

«В текущем контексте, конечно, значительное внимание было уделено и тем проблемам, которые возникли в этом году. Проблемы, которые связаны с эпидемией коронавируса, которые рассматриваются как системообразующее событие, были также в повестке дня», – сказал Медведев по итогам переговоров, передает ТАСС.

Он добавил, что обсуждались не только совместные меры по борьбе с коронавирусом, но и процедуры, объявленные в обеих странах. «Здесь у нас есть обмен, есть налаженное сотрудничество», – отметил зампред Совбеза.

«Но и более отдаленные и в чем-то даже гораздо более сложные экономические последствия того, что происходит. Всем известно, что мировая экономика просела. Просела китайская экономика. Как долго это будет продолжаться мы не знаем, но это так или иначе оказывает влияние на экономику РФ и республики Казахстан», – сказал он.

Медведев добавил, что РФ и Казахстан близки по экономическому потенциалу. «Мы торгуем энергоносителями. Состояние дел на этих рынках тоже достаточно сложное, я бы сказал, довольное волатильное. Это тоже было в повестке дня и я предложил обсудить эти вопросы, как на уровне советов безопасности, так и на правительственном уровне, конечно, имея в виду выработку совместных мер, если они потребуются для решения экономических проблем, связанных с этой эпидемией», – добавил зампред СБ.

Напомним, в четверг Медведев прибыл с визитом Казахстан, где провел встречу с руководством страны и обсудил вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности.