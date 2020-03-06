Стало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году может не состояться из-за вспышки коронавируса, пишут СМИ. Сообщения об этом прокомментировали голландские организаторы конкурса.

По информации Billboard, ряд делегатов стран-участниц, в частности, Швеции и Израиля, отказались приезжать в Нидерланды на запланированную на 9 мая рабочую встречу по «Евровидению».

Утверждается, что у одного из членов Европейского вещательного союза (EBU), организатора «Евровидения», обнаружили коронавирус.

Между тем, как сообщил ТАСС пресс-секретарь организаторов конкурса Данни Вормер, рассматриваются разные сценарии в связи с коронавирусом. По его словам, вопрос проведения конкурса обсуждается с компетентными органами.

«Мы следуем рекомендациям, предоставляемым Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, и изучаем различные возможные сценарии совместно с Европейским вещательным союзом», – сообщил Вормер.

«Вместе с тем пока слишком рано комментировать эти возможные сценарии, поскольку они зависят от того, как будут развиваться события в дальнейшем. Нашей целью остается организация незабываемого песенного конкурса «Евровидение» в мае», – добавил он.

Право на проведение «Евровидения» в 2020 году Нидерланды получили после того, как в прошлом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Напомним, Россию на конкурсе представит группа из Петербурга Little Big, известная в том числе в Европе.

«Евровидение» не стало первым крупным мероприятием этого года, оказавшимся под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса. Так, ранее оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил, что форум в 2020 году проводиться не будет.