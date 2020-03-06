Житель Иваново попросил Путина помочь с отоплением в доме

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Житель Иваново, где с визитом находится президент Владимир Путин, попросил российского лидера помочь ему решить проблему с отоплением.

Путин после посещения детской поликлиники в Иваново пообщался с жителями города, некоторые благодарили президента, другие обратились за помощью, передает РИА «Новости».

Один из присутствующих попросил главу государства помочь решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора у него этого сделать не получилось. Путин спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после беседы отдельно обратиться к главе региона.

Несколько горожан попросили сделать совместное фото с президентом, один попросил взять Путина на руки его дочь. Глава государства не отказал и сфотографировался с ребенком.

В январе в ходе встречи президента Владимира Путина с общественностью Липецкой области к российскому лидеру обратилась одиннадцатиклассница из села Бобринское, попросив помощи в реализации проекта многодетной семьи Сергея и Валентины Ефановой. Глава государства похвалил семью и пообещал помочь.