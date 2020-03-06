Житель Иваново попросил Путина помочь с отоплением в доме

06.03.2020, 15:30, Новости дня

Житель Иваново, где с визитом находится президент Владимир Путин, попросил российского лидера помочь ему решить проблему с отоплением.

Путин после посещения детской поликлиники в Иваново пообщался с жителями города, некоторые благодарили президента, другие обратились за помощью, передает РИА «Новости».

Один из присутствующих попросил главу государства помочь решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора у него этого сделать не получилось. Путин спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после беседы отдельно обратиться к главе региона.

Несколько горожан попросили сделать совместное фото с президентом, один попросил взять Путина на руки его дочь. Глава государства не отказал и сфотографировался с ребенком.

В январе в ходе встречи президента Владимира Путина с общественностью Липецкой области к российскому лидеру обратилась одиннадцатиклассница из села Бобринское, попросив помощи в реализации проекта многодетной семьи Сергея и Валентины Ефановой. Глава государства похвалил семью и пообещал помочь.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Россиянина осудили в Маврикие за провоз лечебной марихуаны

19.02 / В РФ создан эффективный материал для водородной энергетики

08.01 / В ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

07.01 / В Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение за два дня, есть погибший

15.02 / В Петербурге на акции против внесения изменений в Конституцию задержаны больше десятка человек

06.02 / «Число дьявола»: в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

13.02 / В Северной Корее казнили чиновника, нарушившего карантин из-за коронавируса

04.02 / «Уральские авиалинии» объяснили отказ пустить на рейс из Китая граждан СНГ

14.01 / «Я не назначаю себе премию». Витренко объяснил вознаграждение для топ-менеджеров «Нафтогазу»

17.01 / Умер самый маленький в мире человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика