У умерших в Москве украинских шахматистов обнаружили следы от уколов

06.03.2020, 15:30, Новости дня

На телах умерших в Москве украинских шахматистов – 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры – были обнаружены следы от инъекций.

У Богдановича обнаружены следы уколов на руках и ногах, у Вернигоры – след от укола под коленом. При этом в квартире не обнаружены шприцы, информирует РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что на головах у шахматистов были полиэтиленовые мешки. Также криминалисты обнаружили газовый баллон.

По предварительной версии, Богданович и Вернигора отравились «веселящим газом».

Уроженец Одессы Богданович становился серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет. В 2010 году он стал чемпионом Одессы, а спустя три года – чемпионом Украины по быстрым шахматам. Молодой человек имел звания гроссмейстера и международного мастера.

Вернигора также профессионально занималась шахматами, однако после переезда в Россию у нее не было выступлений на профессиональном уровне.



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