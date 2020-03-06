К организатору «Бессмертного полка» в Литве пришли с обысками

06.03.2020, 15:30, Новости дня

В Вильнюсе прошли обыски у общественного деятеля, одного из организаторов акции «Бессмертный полк» Татьяны Коломиец, сообщил бывший депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов.

«Поступила информация, что проведены обыски дома и изъяты телефон, компьютер и др. у общественного деятеля из Вильнюса Коломиец Татьяны Петровны. Она является активным соорганизатором «Бессмертного полка» в Вильнюсе и других памятных мероприятий», – сообщил Титов в Facebook.

По его словам, Коломиец, «к счастью, осталась на свободе». Политик задался вопросом о том, «кто следующий».

Он подчеркнул, что «шпиономания» литовских властей направлена на нейтрализацию активистов, которые задействованы при проведении памятных мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и празднованию 75-й победы в Великой Отечественной войне.

Ранее политик сообщал об обысках и задержании депутата Клайпедского горсовета от комитета «Титов и справедливость» Эллы Андреевой, в тот же день ее отпустили. Кроме того, был арестован общественный деятель Клайпеды, директор молодежной организации «Ювенюс» Алексей Грейчус, заподозренный в «шпионаже».

Акция «Бессмертный полк» по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в РФ и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

В начале февраля газета ВЗГЛЯД анализировала доклад департамента госбезопасности Литвы, в котором к числу главных «угроз» безопасности страны отнесли бесплатные визы в Россию и неумеренное употребление алкоголя литовцами.



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