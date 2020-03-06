Мнение: Коротко по Идлибу. 06.03.2020

06.03.2020, 15:30, Разное

Коротко по Идлибу после заключения новой сделки между Россией и Турцией.

1. Перед наступлением перемирия боевики устроили массированный обстрел позиции сирийской армии и "Хезбаллы" в районе Саракиба и на ряде других участков, но какого-либо продвижения не имели. Выглядело все это как проявление бессильной злости после того, как очередные обещания "дойти до Дамаска" обернулись очередным поражением как в тактическом отношении (вчерашние попытки взять Даддых и Саракиб провалились), так и в оперативном (удержать хотя бы прямой огневой контроль над трассой М-5 не удалось).

2. После наступления времени перемирия огонь естественно полностью не прекратился, но интенсивность огня резко пошла на убыль, в первую очередь ввиду снижения активности турецких вооруженных сил и российской авиации. Ночью и утром еще стреляли, уже не так активно, как в разгар интенсивных боевых действий. Если Турция действительно будет настроена выполнять перемирие, то потребуется еще несколько дней, чтобы фронт относительно затих на всем протяжении. Этому будет способствовать и тот факт, что обеим сторонам необходимо восполнять потери в людях и материальной части после существенных потерь последнего месяца и закрепиться на новых рубежах.

3. Джулани и Ко отказались соблюдать перемирие, а значит ХТШ остается главным фактором дестабилизации, который может привести к тому, что перемирие и московская сделка рухнут. В свете этого примечательно заявление главы правящей партии Турции о том, что Турция готова совместно с Россией бороться с ХТШ, которая еще на прошлой неделе получала от турецкой армии различную технику. Как будет реализован процесс выдавливания ХТШ с линии фронта и будет ли он осуществлен вообще — большой вопрос.

4. По району Саракиба, сирийцы пишут, Афес остается за ними, а значит вся трасса М-5 на всем протяжении будет находится под их полным контролем. Есть сообщения, что в Афесе сидят "Тигры", но пока не подтвержденные. В течение дня этот вопрос окончательно прояснится, так же как и безопасность проезда по трассе М-5 от Маарат-ан-Нумана до Алеппо, что будет проверяться опытным путем.

5. Сирийцы сообщают, что часть турецких обсервационных пунктов находящихся в тылу сирийской армии будут эвакуированы. Раньше они служили свидетельствами того, что Турция не согласна с тем, что Асад занимает эту территорию и именно отвода войск Асада за их линию требовал Эрдоган. После того, как Эрдоган согласился на новый статус-кво по трассе М-5, их существование теряет и этот смысл, поэтому ожидается, что в ближайший месяц они исчезнут.

6. Турция также сворачивает нападение на Европу с помощью беженцев — полиция прекратила попытки выгонять беженцев в Грецию силой, а самим беженцам сообщили, что Греция ворота на границе не откроет. Инструмент был использован, эффект оказался так себе, теперь можно убирать в кобуру. Впрочем, европейцев успели изрядно попугать.

7. Относительно троллинга Эрдогана, переговоры с которым проходили в зале, где была статуя Екатерину Великой и композиции в честь русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Да, это был легкий символизм, хотя композиция посвященная русско-турецкой войне частенько мелькала и на других встречах, которые проходили в этом зале. Просто на этот раз она была очень в тему. Эрдоган если и понял этот намек, виду на официальных фото и видео не подал. Он тоже тертый калач.

8. Среди турецких радикалов мнения разделились — одни считают, что Эрдоган заключил хорошую сделку заставив Асада прекратить попытки занять весь Идлиб, другие напоминают угрозы Эрдогана выгнать Асада из Идлиба, поэтому и в Турции можно наблюдать знакомую дискуссию "Эрдоган слил — Эрдоган всех переиграл". Как метко шутят в Телеграме, укроботы вчера массово снимали турецкие флажки, чаяния связанные с прямым конфликтом Турции и России не оправдались. Западные группы поддержки, во главе с Репке горюют, с их точки зрения Эрдоган однозначно все слил, а парнерство "друга Реджепа" с Россией и Ираном продолжается.

В целом, если не произойдет внезапного рецидива турецких амбиций или Джулани на пару с "Белыми касками" не выкинет чего-нибудь эдакого, то мы сейчас наблюдаем фактическое завершение зимней кампании 2019-2020 года, которая завершилась яростным и кровопролитным финалом, где САА для удержания всего, что она освободила за 2,5 месяца, пришлось выдержать борьбу с силами, которые получали прямую поддержку одной из сильнейших армий НАТО. При помощи России и Ирана сирийцы выдержали и теперь могут уже в более спокойной обстановки осваивать освобожденные территории, на которых правительственного контроля не было от 7 до 8 лет.

Информация по ходу событий будет в течение дня появляться в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

Это будет уже не онлайн-трансляция (надобности в этом пока нет и можно будет отдохнуть), а просто интересная фактура по новой редакции Сочинской сделке и выполнению обязательств сторон.