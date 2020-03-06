СМИ анонсировали митинг в поддержку конституционной реформы на Манежной площади

06.03.2020, 15:27, Разное

В воскресенье 15 марта в центре Москвы на Манежной площади пройдет митинг в поддержку предложенных президентом поправок в Конституцию. Он начнется в 13:00, в нем примут участие депутаты-единоросы, выяснил Znak.com.

О мероприятии ранее не объявляли. Между тем 15 марта в центре Москвы, в том числе на Тверской улице, будет проходить фестиваль «Крымская весна» в честь годовщины аннексии Крыма. Были анонсированы выступления музыкантов и спортсменов — велосипедистов-BMX-еров, мотоциклистов, боксеров и бойцов.

Это первое организованное властями массовое мероприятие в поддержку поправок. Несистемная оппозиция также не проводила больших акций против конституционной реформы: в Москве ее противники выходили на пикеты, а также на антифашистский митинг 19 января и на марш памяти Бориса Немцова. Сторонники КПРФ и «Левого блока» проводили митинги с требованием вынести поправки на референдум; они собирали от нескольких сотен до двух тысяч участников.

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Источник: Новая газета



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