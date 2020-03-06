Женщин в «леопардовом» наряде бесплатно пропустят в Московский зоопарк 8 марта

06.03.2020, 15:25, Разное

В рамках празднования 8 марта женщинам предложили бесплатно посетить Московский зоопарк, но для этого им необходимо прийти в одежде леопардового окраса. Мужчины тоже могут воспользоваться акцией «8 Марта в леопарде» для получения скидки на приобретение входного билета в размере 50%.

Для получения бесплатного доступа на территорию Московского зоопарка леопардовый узор должен покрывать элементы верхней одежды, например, куртку, штаны или шапку. По словам директора парка Светланы Акуловой, акция не только позволит с пользой провести Международный женский день, но и напомнит о плачевном положении, в котором находятся такие животные, как амурские леопарды (их осталось 103 особи) и тигры, а также азиатские львы (600 особей).

Пик популярности на одежду с леопардовым принтом пришелся на 1990-е годы, однако в 2020 году этот окрас вновь стал одним из главных трендов. Так, в январе герцогиню Кембриджскую Кэтрин заметили в детском центре Ely and Careau в плиссированной юбке леопардового оттенка от бренда Zara.