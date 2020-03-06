Ведущий пошутил над Максом Барских в эфире «Вечернего Урганта»
06.03.2020, 15:25, Разное
Известный певец Макс Барских стал гостем передачи Ивана Урганта. В процессе диалога ведущий сумел подшутить над артистом и узнать, где тот намерен отмечать 30-летие.
Максу Барских 8 марта исполнится 29 лет. Перед праздником он посетил студию «Вечернего Урганта», где пояснил о своем творчестве, гастролях, предстоящих торжествах и личной жизни. Во время программы певец отметил, что не сильно страдает от внимания поклонников на улице, так как его обычно мало кто узнает. Удается так шифроваться Барских довольно простым способом: он отправляется куда-то далеко и делает там, что хочет. Иван Ургант поинтересовался, что может делать его собеседник и как преображается, если люди прекращают узнавать его. «Кто этот старик, который упал в канал? Это Макс Барских!», — пошутил телеведущий.
Певец намерен отметить свое 30-летие в столице Нидерландов Амстердаме. В этот город он собирается улететь на несколько дней, там прекрасная и особенная атмосфера, часто у артиста появляется чувство, что он путешествует во времени во всех смыслах этого слова. Предстоящий праздник Барских хочет встретить достойно, потому как уже никогда не сможет сказать, что ему 20.
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