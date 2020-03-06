Goldgenie выпустила Samsung Galaxy S20 в золоте

06.03.2020, 15:25, Разное

Люксовые смартфоны серии Galaxy S20 от южнокорейской корпорации Samsung оказались довольно дорогостоящими. Появились специфические версии моделей в «золоте» от бренда Goldgenie.
Не так давно азиатская фирма Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S20. Они оказались лучше предшественников по своим техническим данным, но вопрос существенного повышения стоимости вызвал вопросы у специалистов. Обеспеченные потребители в настоящий момент могут оценить специфическую модификацию данного мобильного девайса от корпорации из Южной Кореи, выпущенную сотрудниками фирмы Goldgenie.

Эта компания предлагает клиентам обзавестись девайсами Samsung Galaxy S20, которые покрываются 24-каратным золотом. Этим они отличаются от стандартных мобильных устройств. Стандартная модель обойдется в 3400 фунтов стерлингов, S20+ стоит на 200 дороже, а за Ultra придется заплатить 3800 фунтов стерлингов. Предзаказ доступен в данный момент, первые телефоны компания начнет поставлять в конце марта.



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