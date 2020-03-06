Замена животных жиров на оливковое масло сохраняет здоровье сердца

06.03.2020, 14:35, Разное

Исследования американских ученых показали, что даже минимальное употребление оливкового масла вместо жиров животного происхождения благотворно сказывается на защите сердца. Результаты исследования были представлены на заседании AHA.
Специалисты представили статистические данные, согласно которым замена одной чайной ложки (примерно 5 г) сливочного масла или маргарина таким же количеством оливкового, снижает риск развития заболеваний коронарной артерии на 7%. Половина столовой ложки продукта дает эффект в 21%. Однако вероятность возникновения острого нарушения мозгового кровообращения при этом остается неизменной.

В своем докладе авторы научной работы подчеркивают, что само по себе употребление масла растительного происхождения не принесет ощутимой пользы, если вредные жиры не будут исключены из питания. Полная замена улучшит показатели холестерина, уменьшит количество воспалительных биомаркеров, что положительно скажется на здоровье сердца и сосудов.

Переход на средиземноморскую диету с большим содержанием овощей и масла оливы, длившийся в течение 5 лет, на 30% уменьшил вероятность возникновения у испытуемых инсульта и инфаркта. Кроме того, было отмечено замедление возрастных когнитивных нарушений и более легкое контролирование индекса массы тела.



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