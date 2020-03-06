Baza: В УВД ЗАО прошли первые обыски по делу Голунова

06.03.2020, 12:35, Новости дня

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве провело первые обыски по делу Ивана Голунова в УВД Западного административного округа. Об этом сообщает Baza.

Как отмечает издание, полицейские обыскали кабинеты всех сотрудников отдела наркоконтроля — в том числе и бывших сотрудников, которые на данный момент задержаны за фальсификации. Речь идет о кабинетах Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Все они проходят по делу Ивана Голунова.

Baza пишет, что во время обысков «ничего подозрительного найти не удалось».

Журналист был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, ему подбросили наркотики. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены спустя сутки после задержания.

Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.

После освобождения Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек.

Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков



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