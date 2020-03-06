Владимир Путин прилетел в Ивановскую область

06.03.2020, 14:23, Новости дня

Президент Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом в Ивановскую область.

Планируется, что президент посетит одну из детских поликлиник в Иваново, парашютный завод «Полет», и проведет встречу с общественностью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Завод «Полет» ведет свою историю с 1924 года, тогда в здании бывшей ситцепечатной фабрики разместили пошивочную мастерскую. В годы Великой Отечественной предприятие перепрофилировали для изготовления парашютов, на данный момент на заводе изготавливают широкий спектр парашютной техники военного и двойного назначения, ведут исследовательские и опытно-конструкторские разработки. На долю «Полета» приходится 90% всех парашютов ВВС России, он занимает порядка 20% рынка спортивных парашютов. Продукцию экспортируют в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан.

На заводе работают свыше 600 человек, средняя заработная плата составляет порядка 45,6 тыс. рублей.

В январе в ходе встречи президента Владимира Путина с общественностью Липецкой области к российскому лидеру обратилась одиннадцатиклассница из села Бобринское, попросив помощи в реализации проекта многодетной семьи Сергея и Валентины Ефановой. Глава государства похвалил семью и пообещал помочь.



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