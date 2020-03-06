Политолог: Губернатор Хакасии демонстрирует неумение управлять регионом

06.03.2020, 14:23, Новости дня

«Нынешняя ситуация формировалась с 2018 года. Коновалову не раз поступали сигналы и предложения помощи. Но губернатор их игнорировал, демонстрируя максимальное неумение управлять регионом», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя финансовую ситуацию в Хакасии, власти которой запросили у федерального центра дополнительные 3,5 млрд рублей помощи.

«Начинают сбываться самые негативные прогнозы, которые делались по поводу ситуации в республике и качества работы региональной власти», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Это можно называть максимальной неэффективностью. То есть, власть реально не справляется с вопросами управления регионом. Плюс, затянувшийся политический кризис Хакасии», – добавил Потуремский.

По мнению собеседника, ответственность за происходящее несет персонально губернатор Валентин Коновалов и сформированное им правительство. «Это демонстрация максимальной некомпетентности и максимального неумения управлять регионом», – подчеркнул политолог.

«Давайте просто заметим, что та ситуация, которая сейчас возникла, формировалась с 2018 года. И все это время сигналы и предложения помощи Коновалову поступали. И на уровне полпредства, и на уровне федеральной власти. Но Коновалов либо этим пренебрегал, либо откровенно говорил, что якобы есть рука Москвы, которая пытается задушить его – оппозиционного губернатора. Вот собственно и все, что произошло», – резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину РФ поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи. Это следует из подписанного в конце февраля поручения главы государства, сообщает РБК.

Как сообщили в пресс-службе минфина Хакасии, в официальных обращениях властей республики в федеральный центр говорится о нехватке в бюджете 10,59 млрд рублей. В частности, 6 млрд рублей необходимо на текущее содержание социальных учреждений, 3,5 млрд рублей – на погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета, и 977 млн рублей – на выплату зарплат и помощь муниципальным образованиям.