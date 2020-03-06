Турция заявила о сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе

06.03.2020, 14:23, Новости дня

Наблюдательные пункты Турции сохранятся в сирийском Идлибе по договоренностям с Россией для снижения напряженности в регионе, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Вы знаете, что в Идлибе у нас есть 12 наблюдательных пунктов. Конечно, эти точки очень важны для нас. Все они будут сохранены. На данный момент изменений нет», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. 

Турецкий лидер отметил, что больше не настаивает на своем призыве к президенту РФ Владимиру Путину оставить Анкару один на один с Дамаском.

Ранее Евросоюз призвал все стороны конфликта в Идлибе немедленно выполнить условия перемирия.

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



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