В УВД по ЗАО Москвы начались обыски по делу Голунова

06.03.2020, 14:23, Новости дня

Сотрудники СК и УСБ московскго ГУ МВД проводят обыски в УВД по ЗАО столицы по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу корреспондента Алексей Коврижкин.

«В УВД по ЗАО Москвы проводятся обыски по делу моего подзащитного [Игоря Ляховца]», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.



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