Hyundai Motor Genesis озвучил стоимость своего первого кроссовера GV80

06.03.2020, 14:23, Разное

Суббренд южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Genesis озвучил стоимость своего первого кроссовера GV80. Автомобиль будет доступен по цене от 48900 долларов США.
Ранее пресс-служба компании Genesis сообщила, что кроссовер GV80 попадет на мировой рынок уже летом текущего года. Первой страной, где начнутся продажи новинки, станет США. Там автомобиль будет доступен в десяти комплектациях.

Genesis GV80 получил четырехцилиндровый турбированный двигатель на 2,5 литров. В другой вариации — мотор V6 объемом 3,5 литров и две турбины. Стандартный GV80 с силовым агрегатом 2,5 литров оснащается задним приводом, за внедорожник нужно будет доплатить. Комплектация с 3,5-литровым двигателем будет доступна к приобретению только с полным приводом.

За базовую сборку Genesis GV80 покупатель заплатит 3,3 миллиона рублей. Самая дорогая вариация будет стоить 4,8 миллиона рублей. Информации, поступит ли новинка на российский авторынок пока нет.



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