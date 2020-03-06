Екатерина Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим 8 марта

06.03.2020, 14:23, Разное

Адвокат, правозащитница и телеведущая Екатерина Гордон поздравила бывшего мужа Сергея Жорина и продюсера Иосифа Пригожина с наступающим 8 марта. Она отметила, что те поступают, не по-мужски присылая ей неудачные фотографии.

Телеведущая заявила, что ее экс-супруг Сергей Жорин вместе с продюсером Иосифом Пригожиным уже неделю присылают ей фотоснимки, на которых она непривлекательно выглядит. Некоторые из них Екатерина Гордон собственноручно опубликовала на своей странице Instagram-аккаунте. Она утверждает, что в ее адрес поступают угрозы от мужчин по поводу публикаций ее неудачных фотографий в социальных сетях. Правозащитница решила опередить их, и сама показала общественности несколько таких снимков.

Ведущая вспомнила также, что пластический хирург Алексанян два раза «ремонтировал» ей нос. Скорее всего, она намекнула, что ранее Жорин ее избивал. Гордон опубликовала в Сети сообщение с поздравлениями с 8 марта для мужчин. Отметив, что в современном мире у женщин больше мужества, а мальчики — умные и красивые. Об этом пишет интернет-издание «Телепрограмма».

Ведущая ранее подала иск в суд на бывшего мужа, который разместил в Сети видеозапись, запечатлевшую Гордон в неподобающем виде.