Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

06.03.2020, 14:23, Разное

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей. Лидерами оказались Meizu, Samsung, Huawei.

На первом месте оказался гаджет Huawei Mate 30 5G с показателем 97,35%. В этом рейтинге данный смартфон лидирует третий месяц подряд. «Серебро» получил Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Топ-3 замкнул Vivo NEX 3 5G. Также в списке девайсов с самыми положительными отзывами оказались Xiaomi Mi 10 Pro, Meizu 16 th Plus, OnePlus 7 Pro и ряд других гаджетов.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro не так давно появился в продаже, но уверенно завоевал любовь со стороны потребителей электроники. Дизайном он схож с мобильными аппаратами Sony, выделяясь среди прочих устройств. Фронтальная сторона полностью безрамочная, на обратной панели расположена камера с четырьмя датчиками. Работает Mate 30 на фирменном процессоре Kirin 990, его хорошо дополняют 8 Гб оперативной памяти и «графика» ARM. Прочие особенности оснащения: операционная система Android 10, 256 Гб собственной памяти, аккумулятор на 4500 м·Ач, быстрая и беспроводная зарядка.