Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером

06.03.2020, 14:22, Новости дня

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин контактировал с депутатом Национального сообрания Франции Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации в связи с COVID-19.

27 февраля Волошин в своем Facebook обнародовал пост, в котором рассказал о своем посещении Парижа.

Его пост был о том, что член Национальной ассамблеи Франции Валери Фор-Мунтян призывала к переговорам с боевиками «ЛДНР». Однако там были такие слова: «Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата», – написал Волошин.

Сейчас этого поста в Facebook нардепа нет.

Сегодня Волошин находится на заседании Верховной Рады.

5 марта стало известно о том, что Рейтцер находится в реанимации. Его тест на коронавирус показал положительный результат. Депутат в последний раз присутствовал в парламенте 25 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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