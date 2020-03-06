Рада вынесла на обсуждение проект закона о референдуме. Он входит в пакет законопроектов об обещанном Зеленским народовластии

06.03.2020, 14:22, Новости дня

Верховная Рада Украины вынесла на общественное обсуждение проект закона «О всеукраинском референдуме», сообщила 4 марта пресс-служба парламента.

«С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения. С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться здесь», – говорится в сообщении.

Предложения к документу можно отправлять на электронную почту [email protected] до 18 марта 2020 года.

Проект закона «О всеукраинском референдуме» входит в пакет законопроектов «о подлинном народовластии», которое обещал установить нынешний президент Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят «семь – восемь законопроектов». В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Стефанчук заявлял, что эти законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение парламента «в ближайшее время».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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