Низкое потребление овощей и фруктов связали с развитием тревожных расстройств

06.03.2020, 13:56, Разное

Канадские ученые проанализировали комплекс факторов, которые сопряжены с тревожными расстройствами психики. Оказалось, люди, которые пренебрегают овощами и фруктами, более склонны к тревожности. А коренные канадцы, как ни странно, оказались тревожнее иммигрантов.

Данные, полученные из Канадского лонгитюдного исследования по вопросам старения, показали, что у взрослых, которые едят мало фруктов и овощей, повышается риск тревожного расстройства. Статья об этом появилась в издании International Journal of Environmental Research and Public Health. В исследовании принимали участие 26.991 пациент обоего пола в возрасте от 45 до 85 лет.

«Для тех, кто потребляет менее трех различных типов фруктов и овощей в течение дня, как минимум на 24% выше вероятность получить диагностированное тревожное расстройство», — говорит руководитель исследования Карен Дэвидсон из Политехнического университета Квантлен. «Это также может частично объяснить результаты, связанные с анализами состава тканей организма. Когда общий уровень телесного жира превышает 36%, вероятность развития тревожного расстройства повышается более чем на 70%», — добавляет соавтор работы Жозе Мора-Альманса.

Кроме рациона и содержания различных веществ в организме, распространенность тревожных расстройств разнилась и в зависимости от пола, семейного положения, дохода, наличия сопутствующих диагнозов, а также гражданского статуса. Например, тревожное расстройство встречалось у одной из девяти женщин, задействованных в исследовании, и лишь у одного из 15 мужчин. Это согласуется с результатами предыдущих работ, которые также показали, что женщины более подвержены подобным психическим проблемам.

Низкое потребление овощей и фруктов связали с развитием тревожных расстройств

Тревожные состояния гораздо чаще проявляются у людей одиноких, чем у тех, кто достаточно долго живет с партнером (13,9% против 7,8% соответственно). Среди испытуемых, которые жили в домохозяйствах с совокупным доходом менее 20 тысяч долларов в год, частота расстройств была вдвое выше, чем среди более обеспеченных людей того же возраста. «Борьба за <…> такие базовые вещи, как еда и жилье, влечет за собой неослабный стресс и, естественно, вызывает тревогу», — комментируют авторы статьи.

На развитие тревоги также негативно влияют хронические боли и проблемы со здоровьем. Пациенты, у которых в анамнезе были три и более долговременных заболевания, получали диагноз «тревожное расстройство» в пять раз чаще, чем люди без хронических состояний (16,4% против 3%). Среди испытуемых с хронической болью тревожные состояния встречались вдвое чаще, чем у тех, кто на проблемы с болями не жаловался.

Необычным оказалось то, что иммигранты, приехавшие в Канаду в сознательном возрасте, были заметно меньше подвержены тревожным состояниям, чем те, кто родился и вырос в этой стране (6,4% против 9,3% соответственно). «Иммигранты могут столкнуться с множеством проблем, связанных с переселением в новую страну, включая языковые барьеры, бедность, трудности с получением квалификации и ограниченную социальную поддержку, поэтому кажется нелогичным, что у них меньше вероятность возникновения тревожных расстройств, — поясняет соавтор исследования Эсме Фуллер-Томсон. — Возможно, потенциальные иммигранты с тревожными расстройствами просто считают эти проблемы слишком сложными и не едут в другие страны».

По оценкам авторов исследований, в ближайшие годы около 10% населения Земли будут страдать от тревожных расстройств в тяжелой степени, влекущих за собой нетрудоспособность. Комплексные подходы, ориентированные на корректировку диеты и социальных факторов, могут помочь снизить этот показатель.