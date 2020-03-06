Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

06.03.2020, 13:54, Разное

Биологи подтвердили влияние половых хромосом на разницу в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами — и между самцами и самками других животных.

Женщины живут в среднем дольше мужчин — точно так же у мышей, слонов, белок и других млекопитающих. А вот для птиц верно обратное: среди них продолжительность жизни больше у самцов. Еще в середине 1980-х появилась гипотеза «незащищенной половой хромосомы», которая связывает эту разницу с генетическими различиями определения пола.

Дело в том, что самцы млекопитающих несут лишь одну копию X-хромосомы, а место второй занимает небольшая Y-хромосома. У птиц все наоборот: самцы сохраняют две половые Z-хромосомы, а самки имеют набор ZW. Предполагается, что вторая копия половой хромосомы позволяет корректировать небольшие отклонения в работе первой, обеспечивая соответствующему полу более продолжительную жизнь.

Чтобы проверить эту гипотезу шире, Зои Ксирокостас (Zoe Xirocostas) и ее коллеги из австралийского Университета Нового Южного Уэльса сопоставили кариотип (совокупность хромосом) с продолжительностью жизни представителей обоих полов среди 229 видов животных — от млекопитающих до рыб и насекомых. Результаты этой работы опубликованы в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

И действительно, обнаружилось, что животные того пола, который определяется парой идентичных хромосом, в среднем живут на 17,6 процента дольше, чем представители пола, несущего дополнительную хромосому. Любопытно, что если «долгоживущим» полом оказывались самцы, то продолжительность их жизни превышала самок в среднем лишь на 7,1 процента, тогда как если им были самки, то они переживали самцов уже на 20,9 процента.

Авторы считают, что эта разница может быть связана с другими факторами, влияющими на средний срок жизни, такими как повышенная агрессивность самцов и их склонность к рискованному поведению или же защитное влияние эстрогенов (женских половых гормонов) на теломеры — кончики хромосом, сокращение которых служит одним из ключевых факторов старения.