Шмыгаль заявил, что Кабмин может пересмотреть бюджет на 2020 год

06.03.2020, 13:51, Новости дня

В ближайшее время Кабинет Министров рассмотрит возможность пересмотра государственного бюджета на 2020 год. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, предложим изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства», – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что вопрос бюджетной децентрализации Кабмин рассмотрит на заседании 11 марта.

«Все 1045 общин будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность», – подчеркнул премьер.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

В конце февраля министр финансов Оксана Маркарова не исключала, что бюджет Украины пересмотрят из-за ряда факторов.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца 2020 года государственный бюджет недополучил 16 млрд грн, 13 млрд грн из них – это «провал» поступлений от таможни.