В Крыму задержали украинца, который находился в розыске

06.03.2020, 13:51, Новости дня

Российские пограничники в Крыму заявили о задержании украинца, который находится в российском федеральном розыске. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России на аннексированном полуострове, на которое ссылается агентство «Керчь.Инфо».

«В ходе осуществления пограничного контроля задержан гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию. Во время проверки документов пограничникам стало известно, что его личностью интересуются органы внутренних дел Керчи. Согласно имеющейся информации, ранее 36-летний иностранец совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск. По факту хищения следователями возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ «кража», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские пограничники заявили о задержании гражданина РФ 1993 года рождения, который приехал из Чернигова. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Обоих задержанных передали правоохранителям для проведения процессуальных действий, пишет агентство.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.