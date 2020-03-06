Трое полицейских подбросили нижегородцу наркотики и стали фигурантами уголовного дела

06.03.2020, 13:47, Новости дня

Парня спасло то, что камера подтвердила его слова о нападении силовиков.

Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов проходил обвиняемым по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Однако, по данным Комитета против пыток, молодой человек настаивал на том, что его избили полицейские, которые ему и подкинули мефедрон в задний карман брюк.

В начале марта стало известно, что те самые полицейские поменялись местами с Крайновым. На самом деле фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении наркотических веществ оказались именно они. Причем речь идет уже о третьем уголовном деле, поскольку ранее эта полицейская «тройка» — старшие оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров — уже обвинялись в превышении должностных полномочий и избиении.

Громкая история произошла в сентябре 2019 года. После избиения сотрудниками правоохранительных органов Игорь Крайнов рассказал о нападении на него двух неизвестных, которые кричали ему «Стоять, полиция». Молодой человек не поверил, испугался и побежал, а мужчины бросились догонять. Тогда он забежал в здание, рассчитывая на то, что там будут люди или хотя бы камеры видеонаблюдения. Но парня догнали возле лифта, повалили на пол и стали избивать.

Лежащего на полу Крайнова обыскали, потом подняли, потащили, усадили в автомобиль и привезли в отдел полиции. Там у него из заднего кармана вытащили пакетик с наркотическим препаратом. Так Крайнов стал фигурантом уголовного дела.

Юристы Комитета против пыток обратились в Следственный комитет с сообщением об избиении и противоправных действиях полицейских. А видеозапись с камеры только подтвердила факт нападения на молодого человека.

В результате уголовное дело против Крайнова закрыли. А 2 марта 2020 года новое дело завели в отношении теперь уже бывших полицейских.

Нашумевшее дело журналиста Голунова, с которым произошел аналогичный случай, должен стать сигналом для сотрудников правоохранительных органов.