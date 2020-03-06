Сын Высоцкого возмутился постером ФБР с его отцом

06.03.2020, 13:47, Новости дня

Ведомство разместило в Facebook рекламу для поиска информаторов с фотографией актера.

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook русскоязычную рекламу для поиска информаторов с фотографией советского актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Сын артиста Никита Высоцкий признался, что ситуация ему неприятна.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в рекламе. Ссылка с нее ведет на страницу программы контрразведки ФБР.

Объявление сопровождает фотография Высоцкого в образе капитана уголовного розыска Глеба Жеглова из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» — с логотипом ФБР и подписью «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Этот рекламный пост был запущен 24 февраля в фейсбуке и инстаграме — вместе с еще двумя русскоязычными рекламными постами для информаторов. Слоган одного из них «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», второго — «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

Никита Высоцкий заметил, что ни Высоцкий, ни Глеб Жеглов, в образе которого он красуется на постере ФБР, не ассоциируются у россиян с предательством.

«По-моему, глупость. То, что это связано с Высоцким, — да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли», — пояснил сын артиста.

Высоцкий-младший добавил, что вмешаться в ситуацию — особенно если это просто неудачный рекламный ход — ему бы хотелось. Актер хочет обсудить произошедшее с юристами и считает странным поведение американцев: обычно они уважают чужую собственность.

«Кроме того, что это Высоцкий, это собственность киностудии, которая сняла. Там нарушены права — это совершенно очевидно. <…> Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно. Но свою позицию обозначить как-то надо», — заключил Никита Высоцкий.



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