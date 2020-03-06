Россиянка потеряла квартиру, оплатив ипотеку рублями из 90-х

06.03.2020, 13:47, Новости дня

Женщина взяла кредит в банке и погасила его купюрами, выпущенными в 1995 году.

Курьезный случай произошел в Воронежской области. Владелица однокомнатной квартиры, оформленной в ипотеку в 2018 году, выплатила весь долг банку, но в итоге лишилась жилплощади.

Женщина настаивает на том, что задолженность по ипотеке была погашена полностью еще в 2019 году, несмотря на то, что банк выдал ей 1,7 миллионов рублей сроком на 25 лет.

Однако в кредитной организации заявили, что ни одного платежа покупательница квартиры так и не внесла. В результате задолженность банку на январь 2020 года составила почти 1,775 миллионов рублей. Банк подал иск в суд на свою заемщицу.

На судебном заседании выяснилось, что гражданказакрыла банку долг рублями образца 1995 года, выпущенных до деноминации. Причем сотрудник банка принял деньги, но заявил, что они недействительны, так как давным давно вышли из оборота.

Суд вынес решение в пользу кредитной организации, обязав должницу передать залоговое жилье. Помимо этого, заемщица должна выплатить 300 тысяч рублей в качестве госпошлины.

Раньше случаи, когда люди расплачивались советскими рублями, происходили довольно часто. Но и сейчас встречаются «раритеты»: к примеру, в Оренбурге гражданкарешила погасить долг по судебному производству советскими деньгами.