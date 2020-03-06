В заявлении Водонаевой о «быдле» не нашли экстремизма

06.03.2020, 13:31, Новости дня

Модель Алена Водонаева опубликовала результаты лингвистической экспертизы, проведенной после ее заявления о «быдле», получающем материнский капитал.

«Ну вот и готова лингвистическая экспертиза моей публикации об абортах. Ч.Т.Д. – никакого экстремизма в ней не нашли», – сообщила Водонаева в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала заключение эксперта – профессора Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Михаила Осадчего.

В документе, в частности, сказано, что в тексте, опубликованном Водонаевой, отсутствуют признаки «пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе»; «унижения человеческого достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе»; «возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе»; а также выражения, «которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальности, религиозной, социальной группы, в сравнении с другими группами».

При этом эксперт указывает, что «в тексте содержится унижение человеческого достоинства неопределенной группы лиц на основании совершенного действия – рождения ребенка при отсутствии материальных условий и желания отцовства». «Данное действие не может рассматриваться как устойчивый социально-значимый признак, образующий группу», – сказано в документе.

Кроме того, автор лингвистической эксперты указывает, что основанием для уничижительной оценки, которую сделала Водонаева, является «конкретное действие – рождение ребенка при отсутствии материальных условий», а «сам по себе уровень достатка и образования не является в тексте предметом оценки».

Напомним, Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки» заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого модель пригласили на беседу в полицию. Оказалось, что заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.



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