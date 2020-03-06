Захарова высказала пожелание женщинам и мужчинам на 8 марта

06.03.2020, 13:31, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова в преддверии 8 марта пожелала женщинам, страдающим от последствий вооруженных конфликтов, сил и терпения, а мужчинам посоветовала помнить о необходимости сохранить мир.

«Относительно тех женщин, которые страдают от вооруженных конфликтов, которые находятся в лагерях беженцев, пожелания у меня не к ним, пожелания я хочу адресовать мужчинам, которые, к сожалению, во многом забывают об очевидных приоритетах, а именно мирной жизни, необходимости сохранять мир как глобальную концепцию, глобальный императив. Пожелание одно – думать о том, что политические амбиции, конъюнктура, интересы в различных сферах, должны всегда строиться исходя из приоритетов мирной жизни и гражданского населения», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она подчеркнула, что миллионов женщин во всем мире коснулись вооруженные конфликты и их последствия.

«Что могу пожелать женщинам, именно тем, кто страдает от конфликтов? Пожелать сил и терпения», – добавила официальный представитель МИД России.

Захарова также призвала общественные организации и неправительственные структуры по всему миру не фокусироваться «на частных, собственных интересах», а помнить, что в мире есть огромное количество женщин и детей, «которые понятия не имеют, <…> что такое жизнь, нормальная человеческая жизнь».



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