Погребинский объяснил двуличие нового премьера Украины в вопросе водоснабжения Крыма

06.03.2020, 13:31, Новости дня

«Шмыгаль подумал, что его будут гнобить по непринципиальному для него вопросу, и в итоге принял позицию, поддержанную большинством правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя изменчивость позиции украинского премьера Дениса Шмыгаля по вопросу водоснабжения Крыма.

«Высказываясь за возобновление подачи воды в Крым, новый глава правительства Украины, видимо, проявил свои человеческие качества. Затем он подумал, что его будут гнобить по вопросу, который для него не принципиален, и принял позицию, поддержанную большинством правительства. По их мнению, подача воды на полуостров – это проблема России», – считает политолог Михаил Погребинский.

«Когда люди занимают высокие должности – они оказываются под микроскопом у активной части политического класса, с которой никто не хочет связываться. Это касается и президента страны», – добавил собеседник.

При этом Погребинский усомнился в том, что Шмыгаль может быть полноценным премьер-министром Украины. «Самая большая должность, которую он занимал до назначения главой администрации маленькой области – это директор Бурштынской ТЭС. Разве он может понимать, что представляет собой украинская экономика? Это все путь к полной деградации и сокращению срока пребывания президента Зеленского у власти», – заключил политолог.

Ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Однако позже на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он. По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом, под давлением националистов, дезавуировать свои заявления».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.



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