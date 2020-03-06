Флорист рассказала, какие цветы дарят мужчины в России

06.03.2020, 13:31, Новости дня

Российские мужчины – страшные консерваторы, поэтому в Международный женский день выбирают тюльпаны или розы, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«У нас тренд на все времена – тюльпаны. Потому что лучшего цветка на 8 марта в плане ощущения весны, традиций, цены – нет. Причем цены на тюльпаны могут колебаться от 30 до 200 рублей за штуку, в зависимости от окраса и специфики растения. А вообще в тренде сейчас такие букеты «растрепыши», когда цветы не плотно сжаты, а свободно летают, присутствуют какие-то травы, злаки», – рассказала Сафронова.

Российские мужчины по большей части «страшные консерваторы» и в Международный женский день дарят прекрасной половине человечества розы или тюльпаны, заметила флорист. Но и здесь есть разнообразие, например, крашеные цветы.

«Голландцы освоили специальную технологию окрашивания цветов через капилляры, то есть краска поступает по сосудам растения, и его бутоны получают совершенно удивительную расцветку. Конечно, такие цветы дороже обычных, но зато если мужчина хочет удивить в праздник, то такой вариант вполне возможен», – советует Сафронова.

Срок жизни весенних цветов сильно ограничен, поэтому просто необходимо выбирать свежие цветы, делится флорист. Бутоны не должны быть полностью открыты, стебель и листья не жухлые.

Хорошим выбором, по е мнению, будет также приобретение цветка в горшке.

Если говорить о классике – розах, продолжает флорист, то на них должна быть так называемая рубашка (нижняя часть лепестков, немного скрюченная, зеленоватая), а листики, которые находятся под лепестками, должны смотреть вверх.

«Когда вы принесли цветы домой, если это холодное время года, то дайте им немного времени адаптироваться. Не спешите распаковывать. Когда цветы немного привыкнут к температуре, нужно сделать свежий срез, но ни в коем случае не ножницами, потому что они капилляры пережимают. Лучше это сделать ножом или секатором. Обязательно должна быть чистая ваза и вода, можно использовать минеральную, но без каких-либо подсластителей и так далее», – объяснила Сафронова.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно ухаживать за праздничными букетами в домашних условиях, чтобы они оставались свежими на протяжении длительного времени.