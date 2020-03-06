В России дебютировал обновленный Volkswagen Passat

06.03.2020, 13:31, Разное

В РФ состоялся дебют обновленного Volkswagen Passat. В середине февраля отечественным дилерам уже начали поступать заказы на новую модель. Новинку можно приобрести в нескольких вариантах комплектации Exclusive, Respect и Business.
Автомобиль оснащен бензиновым моторным агрегатом мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Двигатели имеют объемы 1,4 и 2,0 литров. Новую модель можно приобрести как с механической коробкой передач, так и с автоматической. Базовая комплектация получила обновленную светодиодную оптику, развлекательный мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым монитором, 8 колонок, подогрев сидений, кондиционер, климат-контроль, систему автоматической регулировки зеркал.

Обновленный Volkswagen Passat доступен на территории РФ в официальных автосалонах зарубежного производителя. Стоимость базовой комплектации модели будет составлять 1,83 миллиона рублей. Предыдущую генерацию Passat покупали по цене два миллиона рублей.



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