Раскрыта тайна происхождения Рей в «Звездных войнах»

06.03.2020, 13:31, Разное

Поклонники фантастической космической саги не раз озадачивались вопросом, откуда взялась Рей в «Звездных войнах». Не так давно была раскрыта тайна происхождения героини.

В прошлом году на экраны вышел девятый эпизод фантастического фильма под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако фанатов волновал вопрос о происхождении Рей, хотя и существовали некоторые догадки. Они в конечном итоге и подтвердились.

Непосредственное отношение к появлению героини имел Палпатин — владыка ситхов. В книге написано, что прислужники Вечного Ситха многие годы безуспешно старались сотворить новое тело для своего императора. Из многочисленных генетических моделей выжить удалось лишь одной. Это был клон совсем не похожий на владыку. Как описывается, существо было абсолютно бесполезным и бессильным, Палпатин смотрел на него с жалостью. Однако он был способен размножаться естественным методом. Именно от этого генетического клона и произошла Рей. Палпатин оказался для нее дедушкой и отцом в одном лице.

Фанатов фильма не очень устроил такой финал сюжетной линии трилогии. Компания Disney заявила, что в четвертой трилогии не будет Скайуокеров, речь пойдет о новых героях, проживающих в различных уголках Вселенной.