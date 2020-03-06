Цена барреля нефти Brent упала до минимума с июля 2017 года

06.03.2020, 13:31, Новости дня

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Резкое падение цены на нефть связывают с тем, что накануне страны ОПЕК рекомендовали к 30 июня 2020 года дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя страны, не входящие в картель (Россия, Казахстан и другие).

Окончательное решение должно быть принято сегодня, 6 марта, на саммите ОПЕК+.

Из-за снижения нефтяных котировок курс рубля на бирже также падает — доллар и евро на бирже поднялись выше 68 и 77 рублей соответственно впервые с января 2019 года.



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