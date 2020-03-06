Суд признал, что эмир Дубая Мохаммед угрожал принцессе Хайе и организовал похищение своих дочерей

06.03.2020, 13:20, Разное

Эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед является одним из самых влиятельных и богатых людей современности, но это не помогло ему в судебных разбирательствах с шестой женой, принцессой Хайей. Если вдруг вы пропустили один из самых громких скандалов прошлого года, стартовавший в начале лета, то наверстать упущенное можно в нашем материале. Для тех же, кто ждал разрешения конфликта, сообщаем, что Высокий суд Лондона встал на сторону Хайи. Согласно его постановлению, Мохаммед признан виновным в организации похищения двух своих дочерей — принцесс Хамсы и Латифы — и кампании по запугиванию и преследованию жены, принцессы Хайи. Кроме того, шейх Мохаммед «продолжает поддерживать режим, посредством которого обе женщины лишаются свободы». Судья выдал охранные ордеры детям Хайи и наложил на Мохаммеда временный запрет на угрожающее или насильственное поведение.

Несмотря на то что шейх просил не предавать огласке результаты заседания, суд не внял его просьбам, заявив, что решение отвечает общественным интересам.

Принцесса Хайя и шейх Мохаммед

Мать выдвинула ряд утверждений о том, что отец развернул целую кампанию по запугиванию, харрасменту и давлению как в начале 2019 года, когда она еще находилась в Дубае, так и с момента ее переезда в Англию в апреле 2019 года, — говорится в заявлении суда. Особо отмечается, что все обвинения были доказаны.

Шейх Мохаммед, конечно же, с такими заявлениями не согласен и назвал оценку ситуации «односторонней». Его слова вряд ли подействуют, так как в распоряжении сэра Эндрю МакФарлейна, главы комитета по семейным делам британского Верховного суда, имеются доказательства его преступлений. Они описаны в 34-страничном докладе. В нем содержатся сведения об исчезновениях принцессы Шамсы из Кембриджа в 2000 году, когда ей было 19 лет, и принцессы Латифы в 2018 году, когда ей было 32 года.

Шейха Латифа

В сети есть только такое фото шейхи Шамсы. Сейчас ей 37 летТакже согласно документам суда, шейх Мохаммед развелся с принцессой Хайей 7 февраля 2019-го, не сообщив ей об этом. Особенно отмечается, что именно в этот день была 20-я годовщина смерти любимого отца Хайи, и, по ее словам, Мохаммед выбрал эту дату специально, чтобы сделать ей «максимально больно».

По поводу Хамсы и Латифы Хайя заявила, что поначалу верила своему мужу, который называл это похищение «спасением» и уверял, что отныне они находятся в полной безопасности и в окружении семьи. Однако в начале 2019-го Хайя начала подозревать недоброе и высказала свое мнение мужу, с тех пор ее жизнь превратилась в кошмар. Агенты шейха развернули против нее кампанию по запугиванию. В частности, в ее кровати дважды оказывалось оружие со снятым предохранителем, направленным в сторону двери; ее хотели вывезти из дома на вертолете в Центральную тюрьму Дубая Аль-Aвир, находящуюся в отдаленной одноименной пустыне; пускали слухи о ее романе с телохранителем; угрожали похитить у нее детей и так далее.

В этот период мать неоднократно получала анонимные записки — их оставляли прямо в ее спальне — с угрозами. Например, «Мы похитим твоего сына — твоя дочь уже наша — твоя жизнь окончена», — говорится в докладе суда.

Кроме того, Хайя заявила, что шейх Мохаммед в феврале прошлого года пытался договориться о браке их 11-летней дочери и наследного принца Саудовской Аравии, 34-летнего Мохаммеда бин Салмана.

Мохаммед и Хайя с детьми Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауда

Напомним, Хайя борется за опеку над своими детьми — 12-летней дочерью Джалилой и 7-летним сыном Зайедом. Также она подавала прошение о введении статуса неприкосновенности в отношении ее детей, которое, как теперь известно, было удовлетворено. Суд выдал Джалиле и Зайеду охранные ордеры, которые защитят их от принудительного брака и вывоза для этого за границу. Действия шейха Мохаммеда теперь сильно ограничены, так как за неисполнение приказа он может быть отправлен в тюрьму на срок до 7 лет.

Весной прошлого года принцесса Хайя сбежала от своего мужа, эмира Дубая, вместе с сыном и дочерью. 30 и 31 июля в суде Лондона состоялись два слушания по делу, на оба Мохаммед не приехал. Подробнее прочитать историю развития скандала можно здесь, узнать факты о принцессе Хайе — здесь, о шейхе Мохаммеде — тут.