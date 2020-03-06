Юлия Снигирь, Полина Гагарина, Ксения Собчак и другие гости показа Rasario

06.03.2020, 13:20, Разное

Любимый бренд российских светских див расширяет свои горизонты и открывает флагманский бутик в Москве. На Смоленской набережной в здании, признанном памятником архитектуры и частью культурного наследия города, теперь можно примерить те самые платья с тугими корсетами и пышными воланами, в которых не раз блистали на красных дорожках Кэти Перри, Синди Кроуфорд, Хейли Болдуин, Дженнифер Лопес и другие западные селебрити. За восемь лет марке удалось стать не только локальным любимчиком, но и выйти на мировой уровень.

Мы многие месяцы пытались найти невозможное: спокойное и светлое место в самом центре динамичного и суетливого мегаполиса. Мы уже отчаялись, но в последний момент нам встретился идеальный вариант: на берегу реки, защищенный от суеты уютным сквером, просторный и элегантный. Мы сразу поняли — это наш дом,

— рассказывает основатель и креативный директор Rasario Расида Лакоба.

Открытие бутика ознаменовалось шоу-показом последних коллекций бренда, а также образов из недавно запущенной свадебной линии Wedding Couture. Первыми оценить старания команды Rasario смогли Елена Перминова, Юлия Снигирь, Полина Гагарина, Наталья Османн, Снежана Георгиева, Екатерина Мухина, Наталья Бардо, Матильда Шнурова, Ксения Собчак и многие другие.

Юлия Снигирь Полина Гагарина Ксения Собчак Матильда Шнурова, Снежана Георгиева и Елена Перминова Матильда Шнурова

Наталья Бардо Наталья Якимчик Наталья Османн Снежана Георгиева Елена Перминова Ксения Чилингарова Михаил Друян и Расида Лакоба Ксения Сухинова Евгения Линович

Константин и Ольга Андрикопулос