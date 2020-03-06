Южнокорейский Центробанк займется «отмыванием» денег от коронавируса. Часть банкнот будут сжигать

06.03.2020, 13:11, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровЦентробанк Южной Кореи объявил о дополнительных мерах для борьбы с рапсространением коронавируса, сообщает Reuters. В частности, банкноты будут изыматься из оборота на две недели, а в некоторых случаях – сжигаться.

«Все наличные деньги, поступающие в Центробанк, будут помещаться в сейф на две недели, поскольку вирус как правило умирает за девять дней», – заявил представитель Банка Кореи. В каких случаях купюры будут сжигать, представитель Банка Кореи не уточнили.

Кроме того, изъятые из оборота купюры будут подвергать высокотемпературной обработке (Reuters называет эту процедуру «отмыванием»). В Центробанке отмечают, что делали так и до вспышки коронавируса. В ходе этой процедуры банкноты нагревают до 150 градусов по Цельсию на три секунды, а затем хранят при температуре 42 градуса, таким образом дезинфецируя их. 

По данным на 6 марта, в Южной Корее было зафиксировано более 6200 случаев заболевания COVID-19. Более 100 стран ввели ограничения на сообщение со страной. Всего в мире число заболевший коронавирусной инфекцией приблизилось к 100 тысячам человек.

 



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