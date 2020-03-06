Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы в марте был обмен, а в конце апреля – встреча в нормандском формате

06.03.2020, 13:11, Новости дня

Украинские власти надеются на проведение обмена удерживаемыми лицами с Россией в марте 2020 года. Как сообщает «Укринформ», об этом президент Владимир Зеленский заявил 6 марта в Полтавской области.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча [в нормандском формате] в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем», – сказал он.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области, вскоре после встречи «Нормандской четверки» в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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